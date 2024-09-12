Киев, 12 сентября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Самостоятельной Украины уже давно не существует, и в нынешнем виде она не имеет будущего. Таким мнением поделился председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук в интервью изданию Eurasia Daily.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам политика, Украина не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент Владимир Зеленский, который узурпировал власть, став диктатором.

«Украина Зеленского без финансирования коллективного Запада существовать просто не может: не может платить пенсии, зарплаты, содержать государственную инфраструктуру», — пояснил Медведчук.

Он добавил, что в стране уничтожен бизнес, разорваны экономические связи, а Запад выставил задачу — воевать с Россией, что и делается. Зеленский перечеркнул перспективы украинской государственности в будущем, считает оппозиционер.

«У нас есть один путь — путь воссоединения с Россией», — заключил глава движения «Другая Украина».

Он подчеркнул, что мир, достаток и стабильность в стране возможны лишь в этом случае.

Как сообщало ИА Регнум, после атаки ВСУ на Курскую область Украина под руководством Зеленского находится на пороге уничтожения, заявил ранее Виктор Медведчук. До того как украинская армия атаковала Курскую область, у Киева ещё была возможность «как-то выйти на мирные переговоры» и сохранить Украину, хоть и с территориальными потерями, считает политик.

Владимир Зеленский, отдав приказ атаковать Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности, также заявил Медведчук.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.