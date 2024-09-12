Москва, 12 сентября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Руководитель ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов в суде не признал вину в получении крупной взятки в виде автомобиля. Басманный суд заключил Филиппова и второго фигуранта дела под стражу.

ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Вячеслав Филиппов

В случае доказательства его вины главе «Пантеона защитников Отечества» грозит до 15 лет лишения свободы.

По сведениям «Ъ», Филиппов заявил в суде, что есть должностные инструкции, которыми он руководствуется, и они не предусматривают его участия в заключении контрактов с компаниями. Соответственно, он не мог содействовать их заключению. Он также подтвердил, что полностью оплатил автомобиль, о котором идёт речь в деле.

Второй фигурант, бенефициарный владелец нескольких предприятий Олег Суворов, которого подозревают в даче взятки, не только не признал вину, но и отказался от дачи показаний.

Военный мемориал ранее курировал бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который находится под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 12 сентября заключил Вячеслава Филиппова под стражу. В домашнем аресте, о котором ходатайствовала защита обвиняемого, суд отказал.

Вячеслав Филиппов был задержан 10 сентября. ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере возбудило уголовное дело на Филиппова и в отношении бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова.

По версии следствия, Филиппову в 2018–2019 годах в виде взятки передали автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей. Взятка была дана за заключение мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

Филиппов заявил в суде, что иномарку он полностью оплатил, о чём имеются показания свидетеля и расписка.