Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. До середины 2025 года в России сдадут в эксплуатацию 19 новых госпиталей, семь из них — уже в этом году, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва 12 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«У нас сейчас идёт завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — сказала Цивилёва.

Путин попросил Цивилёву, курирующую это направление, держать вопрос под постоянным контролем.

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков сообщил, что ни академия, ни российская армия в целом не сталкиваются с нехваткой медикаментов. Он подчеркнул, что был на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе на передовой в зоне боевых действий — все необходимые медикаменты есть.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время посещения многопрофильной клиники Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова заявил, что военно-медицинские учреждения будут приведены в порядок и реконструированы. На это святое дело обязательно найдутся ресурсы, подчеркнул он.