Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Военно-медицинские учреждения будут приведены в порядок и реконструированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 сентября, во время посещения многопрофильной клиники Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова.

Кирилл Брага/РИА Новости

Глава государства отметил, что «всё поставлено лучшим образом», но при этом признал, что некоторым военно-медицинским учреждениям нужна реконструкция. Он пообещал, что обсудит вопрос с министром обороны Андреем Белоусовым.

«Нужно создать целую программу реновации, приведения в порядок медучреждений министерства обороны», — констатировал Путин.

Он добавил, что это святое дело, на которое обязательно найдутся требуемые ресурсы. Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилёву лично курировать этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в июле замглавы Минобороны Павел Фрадков заявил, что в разных городах России развернут большое количество военно-медицинских объектов. Он подчеркнул, что объекты медицинской инфраструктуры крайне важны в текущих условиях и оборонное ведомство держит работу по их развёртыванию на особом контроле.

В начале 2023 года Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны подключить гражданские больницы и поликлиники к оказанию медпомощи и реабилитации бойцов, раненных во время спецоперации.