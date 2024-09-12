Москва, 12 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи с Владимиром Путиным

«Нет, не передавал», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также советник премьера Индии рассказал Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди к урегулированию кризиса на Украине. При этом, по словам Пескова, речь не идёт о каком-либо мирном плане.

Российский лидер 12 сентября встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В начале встречи Довал пообещал, что расскажет главе российского государства подробности закрытой встречи индийского премьера Моди с Зеленским в Киеве.

В ходе беседы Владимир Путин предложил, в частности, провести двустороннюю встречу с главой индийского правительства Моди на полях саммита БРИКС, который пройдёт в Казани 22 октября.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Нарендра Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава индийского правительства обсудил с Зеленским ряд вопросов, касающихся торговли, политики, культуры и других сфер.