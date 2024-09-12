Москва, 12 сентября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Россия считает священным право говорить на родном языке, хранить веру отцов и жить по естественным законам природы, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединённых культур.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он подчеркнул, что в России с главными ценностями определились, закрепили их в основном законе страны — в конституции.

«Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет. Кто так же как и мы считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой — по её естественным законам», — сказал Путин.

По его мнению, результат этих усилий определит будущее культуры и мирового устройства в целом.

Президент также отметил, что сфере культуры не нужны грубые вмешательства и политика «отмены». Он подчеркнул, что культура всегда была своего рода предохранителем, но в некоторых странах он, похоже, перегорел.

Также Владимир Путин сообщил о том, что в России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей. Вспоминая недавний визит в Тыву, он отметил, что ни в царской России, ни в СССР подобного развития религиозных общин не было.