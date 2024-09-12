Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Сфере культуры не нужны грубые вмешательства и политика «отмены», заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на Петербургском международном форуме объединённых культур.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

«Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», — сказал российский лидер.

Он отметил, что культура всегда была своего рода предохранителем, но в некоторых странах он, похоже, перегорел. Среди современных политиков высокого ранга немало тех, кто утратил нравственные границы, переступил табу, которые действовали даже в самые напряжённые моменты холодной войны.

На Западе нынешняя ценностная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции разных стран, при этом мейнстрим задают отдельные государства. Культурным деятелям, которые не следуют основному течению, зачастую грозят остракизмом и отменой, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз заявлял, что Запад, следуя традициям колониализма, стремится диктовать мировому сообществу свои правила. При этом, отмечал он, никто этих правил не видел, не обсуждал и не принимал.

Российский лидер также подчёркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, при этом будущее — за многолинейным развитием.

В июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин указал на то, что Россия становится носителем европейской культуры, которая в самой Европе убивается.