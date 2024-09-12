Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, сообщила 12 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — сказано в сообщении.

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Александро-Невская лавра является старшейшим из монастырей города. Её основали по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенёс из Владимира в лавру мощи Александра Невского.

Русская православная церковь 12 сентября отмечает праздник перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 2024 году этому событию исполняется 300 лет.

Глава РПЦ ранее наградил Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Орден входит в перечень высших орденов РПЦ, являясь пятым по старшинству орденом. У него три степени, а девизом является «Не в силе Бог, а в правде».

В предыдущий раз Путин посещал Александро-Невскую лавру 28 июля.