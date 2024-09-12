Казань, 12 сентября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил 12 сентября «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона.

официальный сайт центра эпидемиологии и гигиены РТ ad6d880feb4d5f2f4273a447544fdb85

«Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — сказал источник агентства, не уточнив, в чём именно подозревают главного санитарного врача.

Согласно данным регионального издания «Вечерняя Казань», главврача подозревают в махинациях на распределении госконтрактов эпидцентра. Источник издания уточнил, что показания на женщину дал один из бывших партнёров Сизовой.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Следственный комитет России сообщил о завершении предварительного расследования по делу бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. По данным прокуратуры, Брюну вменяется хищение денежных средств департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

В июне одного из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) задержали в рамках дела о взяточничестве. По версии следствия, он брал взятки от студентов. Ранее источник в правоохранительных органах информировал о следственных действиях в вузе из-за вероятной покупки экзаменов.