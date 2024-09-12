Сан-Франциско, США, 12 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Разрешение киевскому режиму наносить удары вглубь территории России является шагом к третьей мировой войне. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Перед этим американский адвокат Клэй Томпсон, комментируя планы США и Великобритании разрешить Киеву бить вглубь территории России, написал, что третья мировая война началась некоторое время назад, однако руководство западных стран об этом не объявляет.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — ответил Маск.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России повышает вовлечённость Запада в конфликт на Украине, это приведёт к соответствующей реакции со стороны Москвы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон собирается провести переговоры с Украиной по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами. Он сослался на якобы полученные РФ от Ирана баллистические ракеты, которые Запад требовал не передавать.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.