Москва, 12 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России повышает вовлечённость Запада в конфликт на Украине, это приведёт к соответствующей реакции со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Это существенно повышает степень вовлечённости стран коллективного Запада в конфликт и приведёт к ответу России», — сказал Песков журналистам «Известий».

По словам официального представителя Кремля, Киев под западным руководством продолжает наносить удары по социальным объектам РФ. Таким образом, Вашингтон намерен продолжить боевые действия «до последнего украинца».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад в ручном режиме координирует удары украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры в России. По словам министра, Вашингтон передаёт Украине данные своей военно-космической разведки, которые ВСУ используют для определения и поражения гражданских объектов в глубине территории РФ.

Лавров также добавил, что решение о снятии ограничений на удары украинских боевиков вглубь российской территории Запад принял давно, сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон собирается провести переговоры с Украиной по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами. Он сослался на якобы полученные РФ от Ирана баллистические ракеты, которые Запад требовал не передавать.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ответ на это сказал, что в случае передачи Штатами дальнобойного вооружения ВСУ Россия ответит на это более мощным и разрушительным оружием.