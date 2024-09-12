Липецк, 12 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Следствие с четвёртой попытки добилось заочного ареста бывшего вице-губернатора Липецкой области Ильи Тузова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственных контрактов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Правительство Липецкой области Илья Тузов

Советский районный суд Липецка 10 сентября удовлетворил ходатайство управления СКР по региону о заочном заключении под стражу 38-летнего Тузова, который был заместителем губернатора с 2019 по 2021 год и курировал строительство дорог. Три года назад он уехал за границу.

СК трижды подавал прошение о заочном аресте Тузова, но тому удавалось доказать, что он не скрывается от правосудия. Бывший чиновник утверждал, что хочет вернуться в Россию, но не может в силу разных причин, в том числе из-за последствий болезни и приостановки перелётов на фоне санкций.

В отношении Тузова расследуется уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие полагает, что в 2020 году одна из компаний получила контракт на ремонт дорог стоимостью более 300 млн рублей благодаря действиям Тузова.

Издание отмечает, что в октябре 2021 года Тузов улетел в Турцию, а сейчас живёт в Греции. Если его экстрадируют или он сам вернётся в Россию, то будет задержан и помещён в СИЗО.

Указано также, что покровительство компании оказал по поручению Тузова начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и оштрафовал на 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Малахова, который руководил управлением дорог и транспорта Липецкой области с февраля 2019 года, возбудили в октябре 2020 года. Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по региону.