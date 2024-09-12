Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан не намерен менять подход в отношении России, заявил 12 сентября секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Ахмадиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности Ирана Али Ахмадиан

«Господин Пезешкиан не намерен менять тот подход к России, который сложился при предыдущем президенте (Эбрахиме Раиси). Я с ним (новым президентом) разговаривал несколько раз, он настроен сохранить (отношения) и далее развивать их», — сказал Ахмадиан.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Накануне встречи секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. По его словам, Россия готова к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза и продолжает держать на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном.