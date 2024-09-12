Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Ираном развиваются, это происходит благодаря усилиям Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с секретарём высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

«За последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику, всё это происходит в значительной степени при поддержке Верховного руководителя Исламской Республики аятоллы господина Али Хаменеи», — отметил он.

Секретарь иранского Совбеза, в свою очередь, передал приветствие от верховного лидера Ирана, а также нового президента Масуда Пезешкиана. Он отметил, что никаких изменений в подходах относительно развития отношений с Россией у нового руководства страны не было.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Накануне встречи секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. По его словам, Россия готова к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза и продолжает держать на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном.

5 августа Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи он назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России.