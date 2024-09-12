Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Особое привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии набирает обороты и силу, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал

«Мы рады и успехам Индии в укреплении и строительстве государственности, в развитии экономики, которые происходят под руководством премьер-министра Индии», — отметил российский лидер на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом в Санкт-Петербурге.

Путин добавил, что особое привилегированное стратегическое партнёрство РФ и Индии набирает обороты и силу.

Вопросы безопасности всегда были и остаются в числе приоритетов России, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели можно назвать «особо привилегированным партнёрством».. Он отметил, что в ходе переговоров стороны договорились о конкретных целях и задачах по партнёрству.

В декабре прошлого года Путин отмечал, что Россия и Индия развивают свои отношения поступательно по всем направлениям, несмотря на давление извне на индийское руководство.