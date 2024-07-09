Москва, 9 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнерство», заявил журналистам 9 июля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Alexander Nemenov/AP/TASS Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

«В целом визит (премьер-министра Индии Нарендры Моди) подтвердил нацеленность обоих лидеров и обеих стран на всестороннее продвижение этого самого особо привилегированного стратегического партнерства», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, во время визита стороны наметили конкретные задачи и цели по взаимному партнёрству. МИД будет своевременно информировать об их реализации.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер Моди подтвердил приезд на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября. Лавров отметил, что индийский лидер с удовольствием принял приглашение президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах затронули все вопросы по повестке дня, а также конструктивно обсудили тему Украины. Они прошли только узком формате. Поскольку получилось исчерпывающе обсудить всю повестку, то решили обойтись без расширенного состава.

Позднее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации. Глава государства подписал указ о награждении главы правительства Индии этим орденом за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, а также дружественных связей между российским и индийским народами в апреле 2019 года.

Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет.