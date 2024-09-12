Вашингтон, 12 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. США необходимо отказаться от ряда обязательств по применению ядерного оружия, чтобы избежать ядерной войны. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для американского журнала American Conservative.

ИА Регнум Ядерная стратегия США

«Вместо того чтобы расширять ядерные обязательства Америки, администрация Байдена и её преемники должны отказаться от несущественных военных обязательств, особенно по применению ядерного оружия», — написал он.

Бэндоу добавил, что у Соединённых Штатов есть важные интересы за рубежом, однако лишь немногие из них «стоят того, чтобы рисковать национальным самоубийством». Он отметил, что Вашингтон подвергает себя риску ядерной войны посредством «расширенного сдерживания», в ходе которого они якобы планируют применить ядерное оружие для защиты союзников от нападения. Он пояснил, что эту политику разработали во время холодной войны и она сохраняется во многом «по инерции».

Помимо этого, Бэндоу добавил, что США всегда были готовы защитить себя. В настоящий момент наиболее эффективный способ защиты — избегать «ненужной войны», считает он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Пентагон запросил у компании-подрядчика разработать модель по выявлению последствий на аграрный сектор применения ядерного оружия в Восточной Европе, в том числе в России.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США вновь пытаются запугать Россию ядерным оружием, но у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.