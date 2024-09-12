Владивосток, 12 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Стало известно, что мужчина, которого боец СВО Никита Носов обвинил в вымогательстве, уже почти два месяца находится в СИЗО, но по другой статье. ИА Регнум выяснило, что Рауф Хубалиев был задержан ещё в июле за массовую драку. Брат Рауфа Рамиль заявил журналистам, что готов отдать Никите деньги за своего родственника-уголовника.

Соцсети Никита Носов

21-летний боец СВО Никита Носов пытался покончить с собой в Приморском крае в начале сентября. Молодой человек записал видео, которое отправил родным перед попыткой суицида, в этом видео он объяснил, что к такому решению его привели вымогательства, с которыми он столкнулся, вернувшись с СВО. На видео Никита упомянул имя 31-летнего Рауфа Хубалиева, который взял у него деньги, а также цыган, у которых, по его словам, есть связи в местных судах. ИА Регнум связалось с братом Рауфа Рамилем Хубалиевым, чтобы узнать, каким образом мужчина причастен к вымогательству средств у бойца СВО. Оказалось, что Рауф уже почти два месяца находится в СИЗО, но совершенно по другому делу. Он был задержан 16 июля по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за участие в массовой драке у ночного клуба Puzzle Club в селе Андреевка в Приморье.

Ночью 13 июля 2024 года возле ночного клуба Puzzle на улице Школьной в селе Андреевка произошла массовая драка, в которой участвовали более 30 человек. Во время драки участники произвели не менее четырех-пяти выстрелов. Потасовка началась на улице возле заведения, затем её участники ворвались внутрь, избили охрану и поспешили покинуть заведение. Пятерых участников конфликта задержали и поместили под стражу, ещё десять человек СК Приморья объявил в розыск.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915464" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Драка

«Я там не присутствовал. Из того, что знаю — началась потасовка с охранниками у местных. А Рауф проходил мимо этого клуба, у него там две точки, шашлыки и всё такое. Он увидел эту потасовку, там были его знакомые. А у него с собой был пугач (пистолет с холостыми), его он уже отдал следствию. Он выстрелил в воздух два или три раза, чтобы эту драку разогнать, и начал всех успокаивать. Вот за это его и задержали, не за вымогательство», — рассказал Рамиль Хубалиев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bYPwVqQGl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заключён под стражу еще один обвиняемый в хулиганстве в селе Андреевка

По словам брата задержанного, вымогательством денег у бойца СВО Рауф не занимался, а, наоборот, обещал помочь Никите уладить какие-то дела, якобы именно для этого ему и нужны были деньги, которые он взял у Носова.

«Если вы обратите внимание, парень на видео говорит путано, но моего брата в вымогательстве он не обвиняет. Он говорит, что Рауф пообещал ему помочь и взял на это 150 000 рублей. Я сам в шоке был, когда услышал, что его этот военный обвиняет. Я не знаю, как именно Рауф хотел ему помочь, для меня самого это загадка. Видимо, как я сам понял, он должен был как-то разобраться, как вернуть те 250 000 и браслет или цепочку, которую у него цыгане забрали, но это только мои догадки. Он хотел помочь, но не смог, потому что в СИЗО попал, и, соответственно, деньги вернуть тоже не мог, потому что задержан», — объяснил Рамиль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/NwPy5j1Pe" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СК Приморья установлены обстоятельства по уголовному делу о противоправных действиях в отношении военнослужащего

Мужчина рассказал, что если бы с ним связались родственники пострадавшего, он бы постарался вернуть эти деньги за брата.

«Мы живём совершенно по-разному с ним, я семейный человек, у меня работа, дом, дети, я своими делами занимаюсь. Но если бы мне сказали, что мой брат взял деньги и не вернул, я бы попытался отдать. Какой бы брат, как говорится, ни был. Это брат, это родная кровь», — сказал Рамиль Хубалиев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморье задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве выплат у участника спецоперации. Он оказался гражданином России. Позднее был задержан ещё один подозреваемый. Оба задержанных (Никита Кирилин и Николай Тынченко) принадлежат к этнической группе цыгане. Никита и Николай занимались рукопашным боем и даже участвовали в Кубке России. Но применять свои навыки спортсмены стали за пределами соревнований. По данным следствия, задержанные угрожали избить бойца СВО, если он не отдаст им деньги и драгоценности (в размере 160 тысяч рублей, а также золотую цепь). В настоящий момент им предъявлено обвинение в вымогательстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК Приморья установил, что Николай Тынченко ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Правоохранители считают, что с вымогательством приморской ОПГ могли столкнуться и другие участники СВО.