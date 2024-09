Луганск, 12 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс готов выступить с концертами в России. Об этом он заявил журналистке из Луганска Фаине Савенковой.

(сс) Brennan Schnell Роджер Уотерс

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно. Это огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — передаёт слова музыканта «РИА Новости».

Уотерс назвал организацию концертного тура достаточно хлопотным делом, поскольку нужно предусмотреть перемещение порядка 170 человек и 30 грузовиков с оборудованием.

Также музыкант выразил желание сыграть на Украине в честь окончания конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в июле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приглашал Роджера Уотерса выступить с концертами перед российскими бойцами СВО. Он добавил, что ценит творчество музыканта и его понимание причин специальной военной операции.

В февральском интервью 2023 года газете The Telegraph британский исполнитель заявил, что стал ещё более уважительно воспринимать президента Владимира Путина. По словам Уотерса, российский лидер действует во благо всего народа РФ. Он также призывал Россию, Украину и США договориться о прекращении военных действий.