Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 сентября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Семиклассников, которые подожгли вертолёт в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, втянули в это преступление, пообещав заплатить деньги. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании правительства.

Аэродром

Глава Ямала пояснил, что юридическую оценку происшествию дадут силовые структуры, но есть и другой аспект.

«Фактически подростков втянули в совершение серьёзного преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому», — сказал Артюхов.

При этом губернатор отметил, что дети, которые учатся в 7-м классе, были «на хорошем счету, участвовали в школьной жизни», а информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к таким серьёзным последствиям.

Артюхов акцентировал, что усилия по безопасности ключевых транспортных объектов имеют слабые места.

«Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых. Явно, несмотря на усилия, которые все предпринимают, ещё есть слабые места — из этого нужно сделать все необходимые выводы», — заключил губернатор.

Дмитрий Артюхов также поручил провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, в Ноябрьске задержали двух подростков 13 и 14 лет, которые подожгли вертолёт Utair на местном аэродроме. Школьники действовали по указанию неизвестных в мессенджере. По заказу кураторов они облили вертолёт бензином, а затем подожгли.

В результате получили ожоги лиц и рук, из-за чего пришлось обращаться в медучреждение. В этот момент и стало известно о происшествии.

Кураторы обещали выплатить 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, правоохранители проверяют подростков на причастность к другим подобным преступлениям.

Красноярский краевой суд приговорил двух подростков, готовивших диверсию в городе Уяре, к 4 и 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Одного из них признали виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге.

Ранее спецслужбы Украины угрозами вынудили пятиклассника в Ульяновске пойти на диверсию. Куратор дал ему задание поджечь оборудование на железной дороге, угрожая расправой над родными ребёнка.