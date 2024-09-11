Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух подростков, которые подожгли вертолёт Utair в аэропорту Ноябрьска. Школьники действовали по указанию неизвестных в мессенджере, передаёт Telegram-канал «112».

Roberta F

Сообщается, что минувшей ночью подростки 13 и 14 лет проникли на частный аэродром в Ноябрьске. По заказу кураторов они облили вертолёт Utair бензином, а затем подожгли.

В результате школьники получили ожоги лиц и рук, из-за чего пришлось обращаться в медучреждение. В этот момент и стало известно о происшествии.

Кураторы пообещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители проверяют подростков на причастность к другим подобным преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, Красноярский краевой суд приговорил двух подростков, готовивших диверсию в городе Уяре, к 4 и 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Одного из них признали виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге.

Ранее спецслужбы Украины угрозами вынудили пятиклассника в Ульяновске пойти на диверсию. Куратор дал ему задание поджечь оборудование на железной дороге, угрожая расправой над родными ребёнка.