Красноярск, 26 июля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Красноярский краевой суд вынес приговор в отношении двух подростков, обвинённых в попытке совершения диверсии в городе Уяре. Об этом 26 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Отмечается, что один из подростков также признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге. О какой именно попытке диверсии идёт речь, не уточняется.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 4 и 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Донецке, который намеревалась совершить гражданка России по заданию признанного в РФ террористическим украинского националистического формирования за денежное вознаграждение. Она планировала поджечь здание Петровского районного суда. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

19 июля Пятигорский районный суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках. На суде злоумышленник признал свою вину.

23 июля ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин, планировавших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществить поджог мечети в Белгороде. Позднее один из задержанных сообщил, что пытался совершить задуманной в целях разжигания межконфессиональной вражды.