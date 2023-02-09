Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс стал больше уважать президента России Владимира Путина. Этому способствовало, по словам Уотерса, то, что он стал слушать подкаст The Duran, который рассматривает события в мире с точки зрения политического прагматизма. Об этом музыкант заявил в интервью газете Telegraph.

Martyn Wheatley/Zuma/TASS Роджер Уотерс

«Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России», — считает Уотерс.

Напомним, днем ранее в ходе заседания Совбеза ООН музыкант Роджер Уотерс, который был приглашен по запросу российских дипломатов, заявил, что российскую спецоперацию на Украине спровоцировали.

«Вторжение Российской Федерации на Украину было незаконным, я осуждаю его самым решительным образом. Также вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что провокаторов я тоже осуждаю самым решительным образом», — заявил участник группы Pink Floyd.

Он также призвал Россию, Украину и США договориться о прекращении военных действий.