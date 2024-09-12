Москва, 12 сентября, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Почти со 100%-й вероятностью новое облако плазмы ударит по Земле 12 сентября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

NASA Солнце

«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который всё же с вероятностью 99,9% на этот раз ударит по планете… Расчёты показывают приход солнечного вещества около 22:00 мск. Пик бури прогнозируется в 03:00 — 04:00 мск, когда до планеты дойдёт плотное ядро облака. Сила бури в максимуме пока ожидается умеренная — уровня G1-G2 по 5-балльной шкале (вероятность такого сценария около 70%)», — пояснили в лаборатории.

По мнению учёных, не исключены высокие вероятности полярных сияний, в том числе в средних широтах.

При этом предыдущие данные о магнитной буре, которая ожидалась на Земле 10 сентября, не подтвердились. Выброс плазмы 7 сентября прошёл мимо Земли, магнитной бури не было.

Как сообщало ИА Регнум, в связи с высокой солнечной активностью во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных бурь — до двух в неделю, поскольку активность на Солнце вновь придёт на высокий уровень, отмечал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.