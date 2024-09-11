Вашингтон, 12 сентября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Провальная и бесцельная атака украинских боевиков на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своём заявлении.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Российский дипломат считает, что никакие схемы, мирные инициативы, конференции по урегулированию конфликта и прекращению огня на востоке Европы без учёта национальных интересов России просто невозможны.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи спецоперации полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет», — указал Антонов.

По словам посла, договариваться с террористами невозможно — их надо уничтожать, бить ещё сильнее, чтобы провокационная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась.

Как сообщало ИА Регнум, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных, информировало 11 сентября Минобороны России.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.