Зеленский заявил, что не давал разрешения на переговоры с Россией
Зеленский заявил, что никому не давал полномочий для переговоров с Россией
Киев, 11 сентября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Для начала переговорного процесса украинские представители должны иметь соответствующие полномочия, которые пока никому не предоставляли. Об этом заявил 11 сентября лидер киевского режима Владимир Зеленский.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — ответил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве на вопрос о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев и Запад любой ценой пытаются добиться паузы в конфликте только для перегруппировки войск. Москва не намерена доверять их словам и будет полагаться лишь на конкретные действия, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин чётко обозначил, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область не может быть речи, напомнил 19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также назвал слухами информацию о «скрытых контактах» России и Украины при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для Москвы конференции в Швейцарии.