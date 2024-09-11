Киев, 11 сентября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Для начала переговорного процесса украинские представители должны иметь соответствующие полномочия, которые пока никому не предоставляли. Об этом заявил 11 сентября лидер киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — ответил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве на вопрос о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев и Запад любой ценой пытаются добиться паузы в конфликте только для перегруппировки войск. Москва не намерена доверять их словам и будет полагаться лишь на конкретные действия, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин чётко обозначил, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область не может быть речи, напомнил 19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также назвал слухами информацию о «скрытых контактах» России и Украины при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для Москвы конференции в Швейцарии.