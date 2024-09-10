Москва, 10 сентября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили за сутки 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 154 — вне зоны специальной военной операции. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты … 175 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов HIMARS производства США.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что 72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — в Московской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородской областью.

Ещё семь БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, пять — в Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.