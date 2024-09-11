Тбилиси, 11 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться на пост президента страны, заявил 11 сентября лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

РИА Новости / Сергей Гунеев

«Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время», — сказал он журналистам.

По его словам, Иванишвили возглавил партийный список на предстоящих парламентских выборах «лишь по одной важной причине — важность этих выборов».

Как передавало ИА Регнум, Бидзина Иванишвили 30 декабря прошлого года объявил о возвращении в политику. Для него в партии ввели пост почётного председателя. Председателем остаётся Кобахидзе, ранее принявший эту должность у основателя партии.

26 октября 2024 года в Грузии запланированы выборы в парламент страны. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы будут проходить в условиях внешнего вмешательства. При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конечном итоге никакого влияния не окажут на итоги голосования.