Тбилиси, 11 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Запланированные на октябрь текущего года выборы в парламент Грузии будут проходить в условиях внешнего вмешательства. Об этом 11 августа журналистам сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

«Мы видим, что парламентские выборы будут проходить на фоне беспрецедентного грубого внешнего вмешательства, что является очень наглядным нарушением принципов выборов», ― подчеркнул он.

При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конечном итоге никакого влияния не окажут на итоги голосования. Председатель правительства добавил, что все хорошо знают, чему служат вмешательства подобного типа. Он упомянул события в стране в августе 2008 года. Тогда Грузия обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. В тот же день началась российская операция, которая продлилась до 14 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-бюро Службы внешней разведки России 9 июля заявили, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые состоятся 26 октября. Отмечается, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Кобахидзе 30 июля заявил, что победа оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент может привести к остановке евроинтеграции страны и открытию второго фронта против России. Он подчеркнул, что именно поэтому избрание партии «Грузинская мечта» является необходимым для продвижения страны по всем направлениям.

Парламентские выборы Грузии намечены на 26 октября 2024 года.