Тбилиси, 30 декабря, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили вернулся в политику. Об этом он объявил 30 декабря на съезде партии.

Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

«Ровно три года назад я известил общество о своем решении о дистанцировании от активных политических процессов. А сейчас, спустя три года, по своей же инициативе возвращаюсь к политической жизни», — сказал он.

Для Иванишвили в партии ввели пост почётного председателя. Председателем остаётся Ираклий Кобахидзе, ранее принявший эту должность у основателя партии. Кобахидзе назвал Иванишвили создателем демократического перелома в стране и сообщил, что все члены «Мечты» поддержали его назначение почётным руководителем партии.

Иванишвили после распада СССР выбрал российское гражданство, в 2011 году он отказался от него, чтобы получить грузинское и начать политическую деятельность в Грузии. В апреле 2012 года бизнесмен основал партию «Грузинская мечта», а осенью того же года она победила на парламентских выборах, отстранив от власти партию тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, впоследствии бежавшего из страны.

Иванишвили в связи с победой его партии стал премьер-министром республики, но ушел с этого поста в конце 2013 года, заявив, что не хочет больше заниматься политикой. В мае 2018 года он вернулся в политику, заняв пост председателя «Грузинской мечты», а в январе 2021 года ушёл с него, очередной раз заявив об отказе от политической деятельности.

При этом в оппозиции заявляли, что Иванишвили продолжает руководить созданной им партией, и называли его «олигархом». В «Грузинской мечте» отрицали обвинения, отмечая, что бизнесмен не является олигархом, так как не использует власть в личных целях.