Киев, 11 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Золотые и серебряные медали, которыми награждают выпускников украинских школ, пора отменить, в том числе ради экономии бюджета. Об этом депутат Верховной рады Наталья Пипа заявила в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Она отметила, что комитет образования рекомендовал прекратить выпуск и вручение школьных медалей государственного образца. Традицию награждать выпускников медалями Пипа назвала анахронизмом, существующим лишь на постсоветском пространстве.

«Таким образом, будут сэкономлены средства госбюджета. Школы могут отмечать тех, кто лучше учится, своими наградами», — пояснила Пипа.

По словам парламентария, за период пандемии COVID-19 и военных действий знаний у выпускников стало меньше, а медалей — больше.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, в рамках которой демонтируют памятники и меняют топографические названия, связанные с советской историей. В январе 2024 года Львовская область первой из украинских регионов отчиталась о полной «победе» над советскими памятниками. Только за 2023 год там демонтировали больше 300 объектов.

Вместе с тем не все на Украине согласны с курсом Киева. На сайте Украинского института национальной памяти (УИНП) были обнаружены видеоматериалы российских блогеров, историков и журналистов, не соответствующие официальной пропаганде. Предположительно, их залили на сайт сотрудники института и приняли меры, чтобы материалы не попались модераторам.