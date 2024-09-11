Москва, 11 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Намерение Евросоюза упростить выдачу виз для Армении не повлияет на безвизовый режим с Россией. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Бобылев/ ТАСС

«Со своей стороны не видим каких-либо негативных моментов либо влияния таких переговоров на функционирование безвизового режима между Россией и Арменией», — отметила дипломат.

Она также добавила, что Брюссель получит рычаги давления на политику Еревана после начала переговоров о безвизовом режиме с Евросоюзом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Евросоюз и Армения решили запустить работу над амбициозным расширением партнёрства. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС призвал Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима.

Ранее Захарова проинформировала, что Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины исходя из гуманитарной логики. По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях.