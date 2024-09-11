Москва, 11 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Россия призывает международное сообщество дать должную оценку преступлениям киевского режима, а также не закрывать на них глаза. Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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Она добавила, что никому из «украинских преступников и их приспешников не удастся уйти от наказания».

Как сообщало ИА Регнум, дипломат заявляла, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. По её словам, глава киевского режима камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась. Она добавила, что нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах являются несмываемым уродством терроризма.

Ранее Захарова отмечала, что киевский режим выбрал путь терроризма и экстремизма, хотя у него было время осознать, насколько чудовищны будут его шаги.