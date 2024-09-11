Лозанна, Швейцария, 11 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность нового генсека Североатлантического альянса НАТО Марка Рютте состоится 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба альянса на официальном сайте.

GLOBAL LOOK PRESS

«Во вторник, 1 октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте», — указано в публикации.

В связи с этим в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий и пресс-конференция нового генсека.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня послы стран — участниц НАТО утвердили и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Новый генсек альянса начнёт исполнять свои обязанности с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

Ранее Столтенберг заявил о том, что страны блока близки к согласованию кандидатуры нового генерального секретаря НАТО. Он также назвал Рютте «сильным кандидатом» на эту должность.