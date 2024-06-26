Брюссель, 26 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Послы стран — участниц НАТО утвердили и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Об этом 26 июня рассказал журналистам представитель пресс-службы военно-политического блока.

TASS/EPA/J. J. GUILLEN Марк Рютте

«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», — сказал он.

Новый генсек альянса начнёт исполнять свои обязанности с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Столтенберг заявил о том, что страны блока близки к согласованию кандидатуры нового генерального секретаря НАТО. Он также назвал Рютте «сильным кандидатом» на эту должность.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в начале июня, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. Он напомнил, что претендующий на пост генсека альянса Рютте ранее заявлял, что все страны блока должны участвовать в военных действиях за пределами территории альянса.

Газета Financial Times 18 июня написала, что Рютте пообещал Орбану в случае избрания его на пост генсека НАТО дать Будапешту возможность отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Киева. Отмечалось, что на тот момент кандидатуру премьера Нидерландов поддерживали 29 из 32 стран — членов блока.