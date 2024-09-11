Москва, 11 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, проинформировал 11 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также российские бойцы уничтожили артиллерийское орудие противника, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей.

По данным Минобороны на 11 сентября, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 200 военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортёров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий.

Кроме того, ВС России ликвидировали 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня ВСУ, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.