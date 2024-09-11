Пермь, 11 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Перми обрушился подвал и первый этаж многоквартирного дома. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Elena Mayorova/Global Look Press

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло падение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов», — написал Соснин в Telegram-канале.

На месте происшествия развернули оперативный штаб. На данный момент в здании работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава города.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа в жилом доме в Кизеле прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. При этом дальнейшего возгорания не произошло. Прокуратура начала проверку.

В результате взрыва пострадали два человека. Причиной взрыва стала газовая колонка, за работой которой не смог уследить владелец одной из квартир. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).