Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Отмечается, что следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Установлено, что в дневное время 22 августа в одном из многоквартирных домов в городе Кизеле произошёл хлопок газа, в результате чего обрушилась часть кровли и стен жилого дома», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в жилом доме в Кизеле прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. При этом дальнейшего возгорания не произошло. Прокуратура начала проверку.

По данным Telegram-канала «112», пострадали два человека. Причиной взрыва стала газовая колонка, за работой которой не смог уследить владелец одной из квартир.