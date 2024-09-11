Москва, 11 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Сбербанк с 11 сентября повысил ставки по вкладам до 20% годовых, следует из обновлённых условий на официальном сайте финансового учреждения.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Сбер» увеличил процентную ставку по вкладам «Лучший процент» до 20% годовых, это на 6,5% больше по сравнению с предыдущей ставкой в 13,5% на срок в три года. Также повысилась ставка по вкладам «СберВкладу» — до 19%.

Для других сроков действуют ставки: 12,5% на срок от одного до двух месяцев, 18% — на срок от трёх до шести месяцев, 19% — на семь-девять месяцев, и 17% — на остальные предложения.

При этом отмечается, что минимальная сумма для открытия вклада должна составлять не менее 100 тыс. рублей. Повышенные ставки будут действовать только на новые финансовые средства, которые не находились на вкладах клиента на протяжении двух последних месяцев.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 26 июля поднял ключевую ставку с 16 до 18%. В регуляторе отметили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма позитивными показатели экономического развития России и по отраслям, и в целом по росту ВВП. Он уточнил, что в вопросе перегрева экономики ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.