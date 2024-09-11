Екатеринбург, 11 сентября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошёл в результате срабатывания механизма, который привели в действие предполагаемые диверсанты. Об этом сообщает 11 сентября URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Belkin Alexey/Global Look Press

Предположительно, диверсанты установили какой-то механизм на таймер. Взрыв прогремел рано утром возле гаражного кооператива в Визовском жилом микрорайоне.

«Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва в Екатеринбурге пострадал один человек, его доставили в больницу. Были повреждены три автомобиля. На месте ЧП работают представители различных ведомств. Район оцепили, движение транспорта частично перекрыто.