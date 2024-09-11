Екатеринбург, 11 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Ранним утром 11 сентября в Екатеринбурге неподалёку от гаражного кооператива в Визовском жилом микрорайоне Верх-Исетского района произошёл хлопок. Экстренные службы устраняют последствия инцидента, сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

Гаражи

Хлопок раздался в 06:00 (04:00 мск), район оцеплен, движение транспорта частично перекрыто.

«В результате происшествия один человек доставлен в больницу, три автомобиля получили повреждения. Характер и размер причиненного ущерба оцениваются», — пояснили в комиссии, добавив, что угроза нейтрализована, принят комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле 10 сентября при взрыве газового коллектора доменной печи погиб рабочий, несколько человек пострадали.

26 августа на Омском НПЗ произошёл пожар, в результате чего погиб один рабочий. Всего в результате происшествия пострадали семь человек. В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.