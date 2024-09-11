Москва, 11 сентября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Украинские боевики, напавшие на Курскую область, стреляли по мирным жителям, пытавшимся убежать от ВСУ через поля. Соответствующее видео передали «РИА Новости» российские военные 44-го армейского корпуса.

AP/TASS

На предоставленных кадрах показан момент, где группа из десятка мирных жителей региона бежит по полям и дороге в сторону Новоивановки. В это время за ними следовал разведывательный дрон ВСУ.

Видео заканчивается тем, что слышатся два взрыва, на фоне которых видна стрельба украинской боевой машины пехоты по убегающим жителям Курской области. По данным агентства, данный ролик был снят во второй день вторжения украинских боевиков в регион.

10 сентября ИА Регнум передавало, что более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. По данным на 10 сентября потери украинской армии на курском направлении превысили 11,8 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.