Новый Оскол, Белгородская область, 11 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда в Белгородской области, сообщает 11 сентября пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Следователи работают на месте происшествия — на 697-м км перегона Новый Оскол — Волоконовка, где накануне поздно вечером сошли с рельсов тепловоз грузового поезда и 11 порожних вагонов. Пострадавших не было.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба»)», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что причиной инцидента стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Устанавливаются детали произошедшего и лица, причастные к преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, сход локомотива и вагонов грузового поезда произошёл, по данным управления Юго-Восточной железной дороги, в 23:17 мск. На ЮВЖД организован штаб по ликвидации последствий схода. Движение поездов на этом участке временно закрыли, пассажирские поезда отправили в объезд.