Новый Оскол, Белгородская область, 11 сентября, 2024, 05:11 — ИА Регнум. На территории Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта сошёл с рельсов грузовой поезд. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Также сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Оренбургской области. Авария случилась на подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор в Оренбурге. При выполнении маневровых работ произошёл сход пяти порожних полувагонов без опрокидывания. В результате схода было частично разрушено двухэтажное здание станции.

В этот же день на станции Посьет в Приморском крае сошли с рельсов восемь вагонов с углём в составе грузового поезда из Якутии. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента не было.