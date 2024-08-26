Омск, 26 августа, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Один из сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода погиб в результате пожара, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

ТАСС

Всего в результате происшествия пострадали семь человек, шестеро из них уже выписаны из больниц, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

«Шести пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались и выписаны. К сожалению, один пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Хоценко.

Как передавало ИА Регнум, днём 26 августа местные жители опубликовали в социальных сетях кадры горящего здания Омского нефтеперерабатывающего завода, отметив, что сразу в нескольких районах города был слышен звук взрыва.

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Хоценко сообщал, что на заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Губернатор информировал, что ситуация на объекте находится под контролем, а причины инцидента уточняются. Позднее МЧС сообщило о локализации возгорания.

Глава региона отмечал, что в результате пожара были госпитализированы семь человек, один из них находился в тяжёлом состоянии.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.