То, что на Украине гибнет всё больше граждан западных государств, лишь подтверждает, что Запад по уши завяз в украинском конфликте и сейчас предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы режим Зеленского мог протянуть ещё какое-то время. Об этом 10 сентября заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя. Российский дипломат посоветовал ждать некрологов западных наемников, в том числе и американских. Обсуждением такого известия ознаменован наступивший, 930-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Последует большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — подчеркнул российский дипломат.

Также он обратил внимание на «слепоту» США и их союзников, «когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность».

Нацистская сущность киевской хунты видна невооруженным глазом на кадрах в интернете, на которых украинские военные позируют, даже не пытаясь скрыть многочисленные нацистские символы, флаги и эмблемы, отметил Небензя, добавив при этом, что мужества признать эту постыдную проблему на Западе хватает лишь у единиц.

Тем временем в ночь на 11 сентября дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей, информирует Минобороны.

Также оборонное ведомство показало видеокадры того, как экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915203" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Ка-52м в курском приграничье

Подробности — в трансляции ИА Регнум.