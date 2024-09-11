Волоконовский район, Белгородская область, 11 сентября, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Поздним вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской область из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и вагонов грузового поезда. О происшествии сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

МЧС Сход железнодорожных вагонов

По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий схода вагонов и локомотива.

Как сообщало ИА Регнум, шесть вагонов с углём сошли с рельсов в Забайкальском крае на станции Шахтёрская 3 сентября. Никто не пострадал.

В Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково 29 июля вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 100 человек.