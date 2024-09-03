Чита, 3 сентября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Шесть вагонов с углём сошли с рельсов в Забайкальском крае на станции Шахтёрская, сообщили 3 сентября в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Центральное МСУТ СКР

Инцидент произошёл в три часа ночи по московскому времени. Шесть вагонов, гружённых углём, сошли с рельсов на путях необщего пользования.

«Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧП идут восстановительные работы. Борзинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Транспортный прокурор Никита Приходько выехал на место схода вагонов с рельсов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Оренбургской области на подъездном железнодорожном пути станции Меновой Двор. Пострадало двухэтажное здание станции.