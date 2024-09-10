Богородское, Московская область, 10 сентября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании двух мальчиков, сообщает 10 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Московской области

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Рязанской областей задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 38-летний мужчина увёз двух мальчиков из Рязанской области и месяц держал их на ферме в деревне Аксёнки Богородского городского округа. Он скрывался в строительном вагончике, где и был задержан.

На допросе подозреваемый признался в интимной связи с двумя мальчиками. Это дети его знакомых, с которыми он снимал дом в городе Ряжске Рязанской области.

Фигуранта передали следственным органам, детей освободили, добавили в полиции.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Москве задержали гражданина Узбекистана Равшана С. за приставания к несовершеннолетней девочке в московском аквапарке. В полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В июле бывшего тренера из Екатеринбурга Алексея С., ранее осуждённого за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, арестовали в Анапе. Он зашёл в подъезд за девочкой и оголился, ребёнок сообщил о случившемся родителям. Мужчина сознался в содеянном, ему грозит до 12 лет колонии.