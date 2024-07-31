Анапа, Краснодарский край, 31 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Бывшего тренера из Екатеринбурга, ранее осуждённого за преступление сексуального характера в отношении ребёнка, арестовали в Анапе за подобное деяние. Об этом сообщает 31 июля объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 27 июля екатеринбуржца отправили под стражу на два месяца по решению суда. Его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Обвиняемый — бывший тренер Алексей Сушко, которого в 2018 году приговорили к восьми годам лишения свободы за мастурбацию при ребёнке. В Анапе 20 июля Сушко зашёл в подъезд за девочкой и оголился, сообщает портал E1.RU.

Мужчину задержали после того, как девочка сообщила о случившемся родителям. Сушко сознался в содеянном, ему грозит до 12 лет колонии, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее защите удалось добиться смягчения наказания для Сушко. Ему сократили срок до шести лет колонии, а в августе 2023 года заменили заключение принудительными работами. По версии обвинения, мужчина занимался онанизмом при малолетней девочке, но на предъявленной записи с камеры наблюдения этого не было видно.